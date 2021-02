(Di lunedì 8 febbraio 2021)unche ha segnato un avvenimento nella storia di questo sport èall’età di 67 anni.ha vinto una medaglia d’oro olimpica nel 1976, ma ha continuato a scioccare il mondo della boxe un anno e mezzo dopo battendoAli.: campione o meteora? A quel tempo, Ali aveva vinto 14 incontri di fila ed era uno degli uomini più famosi al mondo. Nel febbraio 1978, poco più di un anno, dall’essere diventato professionista,hadopo una lotta di 15 round per la corona mondiale.non era classificato in quel momento ed è stato scelto perché Ali stava cercando un avversari facile. I casi strani della vita? Forse è stato questo il limite di Alì: ...

MoliPietro : Leon Spinks: il pugile che ha battuto Muhammad Ali è morto - KilljoyGP : RT @Agenzia_Ansa: Pugilato: morto Leon Spinks, nel 1978 strappò il titolo ad Ali - infoitsport : Addio a Leon Spinks, fra i pochi a battere Alì - infoitsport : Addio a Leon Spinks, stella dei Massimi Uno dei pochi a battere la leggenda Ali - zazoomblog : Addio a Leon Spinks stella dei Massimi Uno dei pochi a battere la leggenda Ali - #Addio #Spinks #stella #Massimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Leon Spinks

Muhammad Alì fu il colpo di fortuna della vita. Manon capì che la fortuna andava coltivata e non dissipata., lo sdentato di Saint Louis, se n'è andato da questo mondo, all'ospedale di Henderson nel Nevada, dopo aver lottato per un ...Aveva 67 anni, nel 1978 strappò il titolo al campione appena 13 mesi dopo essere diventato professionistaLeon Spinks un pugile che ha segnato un avvenimento nella storia di questo sport è morto all’età di 67 anni. Spinks ha vinto una medaglia d’oro olimpica nel 1976, ma ha continuato a scioccare il mondo ...L’avevano soprannominato “Neon” per il modo vistoso in cui amava vestirsi e per la bella vita nei locali alla moda, che frequentava soprattutto di notte, circondato da ragazze e personaggi appariscent ...