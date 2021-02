Le previsioni meteo di martedì 9 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) – Nuvole e schiarite al Nord, instabile al Centro con rovesci sul versante tirrenico. Maltempo al Sud con rovesci ance a carattere temporalesco. – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Nord – Variabile sulle regioni settentrionali con fenomeni sparsi Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali con fenomeni sparsi che interesseranno il settore occidentale. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sul versante tirrenico con rovesci sparsi Nuvole e rovesci sul versante tirrenico, migliora dal pomeriggio. Cielo in prevalenza sereno sul versante adriatico. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 16 ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021) – Nuvole e schiarite al Nord, instabile al Centro con rovesci sul versante tirrenico. Maltempo al Sud con rovesci ance a carattere temporalesco. – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulla penisola italiana con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Nord – Variabile sulle regioni settentrionali con fenomeni sparsi Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali con fenomeni sparsi che interesseranno il settore occidentale. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sul versante tirrenico con rovesci sparsi Nuvole e rovesci sul versante tirrenico, migliora dal pomeriggio. Cielo in prevalenza sereno sul versante adriatico. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 16 ...

ItalianAirForce : Le previsioni #Meteo per il #WeekEnd a portata di click! Da oggi consultare le previsioni sarà ancora più semplice:… - MoliPietro : Previsioni Meteo della Mattina di Lunedì 8 Febbraio 2021 - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: permangono umide infiltrazioni in quota responsabili… - meteoBelSito : Previsioni meteo: tempo variabile - infoitinterno : Previsioni meteo: gelo siberiano atteso per il giorni di San Valentino -