(Di martedì 9 febbraio 2021) Chiunque scriva un libro sul, scrive un libro sulla solitudine. Silvia Righi, classe 1995, lo fa con un esordio folgorante, il libro di poesie Demi-monde, uscito per Nem editore (pp. 91, euro 13). In uno dei primi componimenti della raccolta, la poeta avverte: «Questo è un teatro dei desideri». Entrare in Demi-monde significa entrare nella camera segreta delle nostre pulsioni, fantasie, proiezioni e vederle manifestarsi, significa essere primi attori e insieme testimoni di accoppiamenti e separazioni, proprio come accade … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

zazoomblog : La figlia eretica e il desiderio colmo - #figlia #eretica #desiderio #colmo -

Ultime Notizie dalla rete : figlia eretica

Il Manifesto

...Dio non poteva incarnarsi e venire al mondo che attraverso un essere perfetto che non fosse "... Per circa due secoli i teologi domenicani tenteranno di far proclamarela dottrina di Duns ..., sei proprio Brianzola: sulle parti del maiale possiamo anche discutere, ma il pomodoro ... c'è chi vuole la cassoeuladella dominazione spagnola, derivazione della castigliana olla ...Chiunque scriva un libro sul desiderio, scrive un libro sulla solitudine. Silvia Righi, classe 1995, lo fa con un esordio folgorante, il libro di poesie Demi-monde, uscito per Nem editore (pp. 91, eur ...Nella prima di copertina, cinto dalla fascia tricolore, accoglie Giovanni Paolo II (27 maggio 1984). Nella quarta di copertina, foto di famiglia in un esterno: insieme alla moglie Cristina, ...