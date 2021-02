Juventus, da Ronaldo a De Ligt: 10 diffidati rischiano di saltare la finale di Coppa Italia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Juventus – Domani sera la Juve si gioca l’ennesimo traguardo di stagione: la finale di Coppa Italia. La semifinale d’andata a San Siro ha visto i bianconeri uscire vittoriosi, nonostante una prova sottotono nel secondo tempo. Il 2-1 di Milano a favore dei bianconeri è un buon vantaggio ma l’Inter di Conte può ribaltare tutto da un momento all’altro. La preoccupazione però in casa Juventus è soprattutto per i diffidati. Ben 10 rischiano di saltare l’eventuale finale di Coppa Italia. Juventus, 10 diffidati: Ronaldo e non solo Tra le fila bianconere sono ben 10 i calciatori a rischio per la finale di ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 febbraio 2021)– Domani sera la Juve si gioca l’ennesimo traguardo di stagione: ladi. La semid’andata a San Siro ha visto i bianconeri uscire vittoriosi, nonostante una prova sottotono nel secondo tempo. Il 2-1 di Milano a favore dei bianconeri è un buon vantaggio ma l’Inter di Conte può ribaltare tutto da un momento all’altro. La preoccupazione però in casaè soprattutto per i. Ben 10dil’eventualedi, 10e non solo Tra le fila bianconere sono ben 10 i calciatori a rischio per ladi ...

