Italiani bloccati in Brasile, la storia di Denis: «Mio figlio è autistico e deve rientrare in Italia» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Denis Geuna ci scrive da Torino con un unico pensiero (e obiettivo): riportare a casa la moglie Juliana e i suoi due figli gemelli di 5 anni. Erano andati a San Paolo, in Brasile, non per vacanza: «Erano lì per curare mio figlio, che è autistico e che doveva sottoporsi all’ABA, una terapia che incide sui suoi comportamenti sociali non adeguati. Tra l’altro, a causa della pandemia, senza asilo, senza attività sportive, è tutto peggiorato», ci confida Denis, 41 anni. Erano partiti il 12 dicembre e sarebbero dovuti rientrare il 24 gennaio, poi è arrivato lo stop ai voli del governo Italiano – per contrastare la variante brasiliana del Covid – e così sono rimasti bloccati lì. «Ci sentiamo abbandonati, la situazione sta diventando difficile sia dal punto ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021)Geuna ci scrive da Torino con un unico pensiero (e obiettivo): riportare a casa la moglie Juliana e i suoi due figli gemelli di 5 anni. Erano andati a San Paolo, in, non per vacanza: «Erano lì per curare mio, che èe che doveva sottoporsi all’ABA, una terapia che incide sui suoi comportamenti sociali non adeguati. Tra l’altro, a causa della pandemia, senza asilo, senza attività sportive, è tutto peggiorato», ci confida, 41 anni. Erano partiti il 12 dicembre e sarebbero dovutiil 24 gennaio, poi è arrivato lo stop ai voli del governono – per contrastare la variante brasiliana del Covid – e così sono rimastilì. «Ci sentiamo abbandonati, la situazione sta diventando difficile sia dal punto ...

Il gruppo è composto da 600 iscritti a una pagina specifica di Facebook, e rappresentano i 1500 italiani e residenti.

