Intesa Sanpaolo | Kepler Cheuvreux alza il target price

Lucasuper8 : Embraco, la manifestazione in piazza Castello diventa un corteo fin sotto la sede di Intesa Sanpaolo - la Repubblic… - Affaritaliani : Gros-Pietro @intesasanpaolo : “Presentiamo uno strumento facilmente accessibile, al fine di dare rapido sollievo a… - amatesponde : New post: TORINO, ARCIDIOCESI E INTESA SANPAOLO AIUTI AL CREDITO - MilanoFinanza : Intesa Sanpaolo rileva Cargeas per 390 milioni - Affaritaliani : Intesa Sanpaolo e Arcidiocesi di Torino: insieme per sostenere le microimprese -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo

Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno confermato il giudizio " buy " sue hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 2,40 euro dai precedenti 2,20. Intanto, in Borsa, il colosso creditizio amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, ...Vita ha siglato un memorandum of understanding con BNP Paribas Cardif per acquistare il 100% di Cargeas Assicurazioni , compagnia assicurativa danni operante nel settore della ...Doppio presidio, oggi, per i lavoratori ex Embraco, che hanno manifestato prima sotto la prefettura di Torino, in piazza Castello, e poi sotto la sede di Intesa Sanpaolo, in piazza San Carlo, per chie ...Intesa Sanpaolo Vita acquisisce Cargeas Assicurazioni da Bnp Paribas Cardif al prezzo di 390 milioni. Lo rendono noto le due società dopo aver siglato un memorandum of understanding "che contiene gli ...