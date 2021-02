Giuseppe Povia | morto il padre | il commiato su Instagram

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il cantautoreha annunciato sui social la morte del suo papà: A lui dedicò la vittoria al Festival di Sanremo nel 2006 Poche ore fa, il cantautoreha annunciato sula morte di suo: le parole disono accompagnate da uno scatto in cui, un piccolosiede sulle ginocchia di suo(probabilmente è estate) tenendosi le mani in bocca. “Ciao Papà… sei stato grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”, scriveche poi ricorda: “Quando ho vinto Sanremo (era il 2006 e la canzone era Vorrei avere il becco, ndr.). mi chiesero – chi è il tuo mito? – ed io risposi -Mio papà- Sull’onda dei ricordi, la voce di canzoni spesso divisive ...

Così qualche giorno fa il vincitore di Sanremo 2006 Giuseppe Povia all'Adnkronos, sulla decisione di fare un Festival di Sanremo blindato e senza pubblico. Il padre di Povia è morto, ne dà il triste annuncio il cantante sui social condividendo un recente articolo che ... "Ciao papà, sei stato grande". Con queste parole Giuseppe Povia ha annunciato la morte del padre. "Mi hai insegnato ironia, - ha scritto il cantante su ...