Giulia De Lellis e l’outfit problematico: Il panico in macchina (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’esperta di tendenze, Giulia De Lellis, si è resa protagonista di una disavventura che gli ha creato un attacco di panico Giulia De Lellis (Instagram)Giulia De Lellis è un personaggio televisivo ed influencer italiana. È nata nella capitale ma è cresciuta a Pomezia. Si è diplomata all’istituto professionale di moda e arte. Attraverso il web ha costruito il suo successo. Sui social network infatti è seguitissima grazie ai suoi consigli riguardanti in particolar modo l’abbigliamento. È riuscita a distinguersi anche per la sua simpatia e per la capacità di comportarsi come una ragazza normale, nonostante la notorietà che ha guadagnato nel corso degli anni. Nel 2016 ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Durante ... Leggi su kronic (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’esperta di tendenze,De, si è resa protagonista di una disavventura che gli ha creato un attacco diDe(Instagram)Deè un personaggio televisivo ed influencer italiana. È nata nella capitale ma è cresciuta a Pomezia. Si è diplomata all’istituto professionale di moda e arte. Attraverso il web ha costruito il suo successo. Sui social network infatti è seguitissima grazie ai suoi consigli riguardanti in particolar modo l’abbigliamento. È riuscita a distinguersi anche per la sua simpatia e per la capacità di comportarsi come una ragazza normale, nonostante la notorietà che ha guadagnato nel corso degli anni. Nel 2016 ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Durante ...

Cortez36003710 : @lexiexo98 @TittyNefer Però capisci che comunque è lavoro come disse giulia del lellis è tutta una cosa televisiva… - zazoomblog : Giulia De Lellis mostra la cicatrice: “Completamente fuori di testa” cosa è successo - #Giulia #Lellis #mostra… - _bumblebeeeeeee : sarebbe meglio avere più influencer come sayrevee che come giulia de lellis change my mind - BlogUomini : Giulia de Lellis attacca Alfonso Signorini :'Che tristezza' Ovviamente tutti rinchiusi o quasi al Grande Fratello… - scemografia : RT @B1693: @GianninoGreek Si ma Giulia De Lellis non se la meritava all’epoca mio parere la vittoria, tommaso fino a due giorni fa, nonosta… -