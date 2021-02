Femminicidi, gli ultimi casi e l’aumento nel lockdown (Di lunedì 8 febbraio 2021) Femminicidi in aumento. L’ultimo caso viene da Palermo. Il corpo senza vita di Piera Napoli, 32 anni, cantante neomelodica, è stato trovato nel bagno dell’appartamento del quartiere Cruillas. È stato il marito, Salvatore Baglione, 37 anni, a presentarsi alla stazione dei carabinieri di Passo di Rigano e a confessare. Un mese fa la donna Piera aveva chiamato la polizia per le violenze e le aggressioni subite da parte del marito. Secondo il padre restava ancora a casa con l’uomo per i tre figli piccoli. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) Femminicidi in aumento. L’ultimo caso viene da Palermo. Il corpo senza vita di Piera Napoli, 32 anni, cantante neomelodica, è stato trovato nel bagno dell’appartamento del quartiere Cruillas. È stato il marito, Salvatore Baglione, 37 anni, a presentarsi alla stazione dei carabinieri di Passo di Rigano e a confessare. Un mese fa la donna Piera aveva chiamato la polizia per le violenze e le aggressioni subite da parte del marito. Secondo il padre restava ancora a casa con l’uomo per i tre figli piccoli.

