Due infermieri rifiutano il vaccino Covid a Rovigo e in reparto cresce un focolaio: cosa sappiamo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il nesso tra causa ed effetto ancora non è chiaro, giusto premetterlo, ma le notizie che arrivano in queste ore da Rovigo fanno molto riflettere. A quanto pare, infatti, quattro infermieri hanno deciso di rifiutare la somministrazione del vaccino Covid, proprio mentre nel reparto in cui lavorano si è sviluppato un pericoloso focolaio di contagi. Ben venti pazienti su trenta positivi, secondo quanto raccolto in queste ore, al punto che in tanti oggi 8 febbraio ricordano come in Norvegia gli effetti disastrosi del prodotto Pfizer non sono mai stati dimostrati. Anche noi ne abbiamo parlato a suo tempo. Dura risposta dell'Ulss 5 Polesana sugli infermieri di Rovigo che hanno rifiutato il vaccino Covid

