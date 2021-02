Cosa ha detto Alda D’Eusanio per essere squalificata dal Gf Vip (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fa discutere la squalifica di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip: ma Cosa ha detto? Il weekend è stato particolarmente turbolento nella Casa del Gf Vip. E le attenzioni dentro e fuori la casa sono tutte su quanto accaduto con Alda D’Eusanio per cui il grande fratello ha decretato la squalifica immediata. Squalifica, Cosa ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fa discutere la squalifica didal Grande Fratello Vip: maha? Il weekend è stato particolarmente turbolento nella Casa del Gf Vip. E le attenzioni dentro e fuori la casa sono tutte su quanto accaduto conper cui il grande fratello ha decretato la squalifica immediata. Squalifica,ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Parpiglia : #Gfvip l’ho sempre detto: la cosa peggiore del #GrandeFratello avviene quando amici e parenti si trasformano in ‘CONCORRENTI’ #relax - robertosaviano : L'invito che faccio dalle pagine del @Corriere è per la liberazione di Ahmet Altan, ostaggio del regime turco per a… - micheledisalvo : #Crimi #M5S “abbiamo detto a #Draghi che dobbiamo ripartire a quello che abbiamo fatto” (e Draghi sta ancora cercan… - GabriellaBioMec : @KoishiHedgehog Anzi, sai cosa, li ci sta proprio un: ma vai a fare in culo. Chiusa la comunicazione. Quelle cose c… - tonyooooo0 : @ricpuglisi @DavideSilvestr6 @robersperanza PD e 5s , insistono come con Renzi, speranza , arcuri, bonafede , e t… -