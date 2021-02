Calciomercato Inter, due cessioni ufficiali: plusvalenza di 5,5 milioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Buone notizie per l’Inter, che ha chiuso il Calciomercato invernale con due cessioni ora ufficiali. plusvalenza di 5,5 milioni Dal punto di vista societario, l’Inter sta vivendo uno dei momenti più bui del suo recente passato. Suning è stato colpito dalla crisi legata al Covid, tanto che sta cercando acquirenti da ormai qualche settimana. Di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Buone notizie per l’, che ha chiuso ilinvernale con dueoradi 5,5Dal punto di vista societario, l’sta vivendo uno dei momenti più bui del suo recente passato. Suning è stato colpito dalla crisi legata al Covid, tanto che sta cercando acquirenti da ormai qualche settimana. Di L'articolo proviene da Inews.it.

capuanogio : ?? Secondo il #CorSport l'#Inter ha esigenze di cassa notevoli nei prossimi mesi per stipendi e per debiti da… - FaggianoLepre : MA FINITELA di scassare la MINKIA,che poi la gente ci CREDE Daovvero.. ???????? - DiMarzio : #Ibra501 - Quando l’#Inter lo soffiò al #Milan. Sapete come andò? #calciomercato - sportli26181512 : Inter-Juve, insidia dall'estero per De Paul: Non solo Inter e Juventus su Rodrigo... - AleCap23 : La top 10 con il disavanzo prodotto dal mercato dell'estate 2016 in poi. ManCity e ManUnited quelle messe peggio, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter - Juve, insidia dall'estero per De Paul

Commenta per primo Non solo Inter e Juventus su Rodrigo De Paul , trequartista dell' Udinese . Come scrivono in Francia, anche il Paris Saint - Germain ha messo gli occhi sull'ex Valencia.

Luis Alberto: 'Litigo sempre con Radu. Cataldi il più 'casinaro'. Scudetto? Juve ancora favorita'

Ora all'Inter sta dimostrando di essere determinante ed è un orgoglio per l'Italia '. Chi fa più casino in spogliatoio? 'Quello che è sempre più casinaro, Cataldi . Parla e scherza sempre. Parliamo e ...

Inter, occhi su un centrocampista del Siviglia Calciomercato.com JUVE, NESSUNA LESIONE PER BONUCCI

Leonardo Bonucci sta bene e sarà a disposizione per la sfida contro l’Inter, anche se probabilmente partirà dalla panchina. Come riporta Tuttosport, gli accertamenti a cui si è sottoposto il difensore ...

Blog: Esterni d'attacco: Premier League vs Serie A!

Blog Calciomercato.com: In copertina Henrikh Mkhitaryan e Pedro. Due esterni d'attacco passati dalla Premier League alla Serie A, rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Ormai ...

Commenta per primo Non soloe Juventus su Rodrigo De Paul , trequartista dell' Udinese . Come scrivono in Francia, anche il Paris Saint - Germain ha messo gli occhi sull'ex Valencia.Ora all'sta dimostrando di essere determinante ed è un orgoglio per l'Italia '. Chi fa più casino in spogliatoio? 'Quello che è sempre più casinaro, Cataldi . Parla e scherza sempre. Parliamo e ...Leonardo Bonucci sta bene e sarà a disposizione per la sfida contro l’Inter, anche se probabilmente partirà dalla panchina. Come riporta Tuttosport, gli accertamenti a cui si è sottoposto il difensore ...Blog Calciomercato.com: In copertina Henrikh Mkhitaryan e Pedro. Due esterni d'attacco passati dalla Premier League alla Serie A, rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Ormai ...