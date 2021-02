Calcio | Hellas Verona | folgorato dai fili del treno un difensore della Primavera Gresele in terapia intensiva

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Andrea, giovanedell’, è attualmente in. Il 18enne è stato operato per un edema cerebrale, dopo essere rimastodaidell’alta tensione di un. L’incidente è avvenuto sabato notte, quando il calciatore sarebbe salito sul tetto di unnella stazione di Porta Vescovo prima di subire una forte scarica elettrica dall’impianto di alimentazione dei treni.sarebbe a quel punto caduto dall’altezza di 4 metri, riportando una frattura a una vertebra e un ematoma intracranico. Il ragazzo si è sottoposto ieri mattina ad un intervento chirurgico e attualmente si trova in ...

Il calcio italiano e l'Hellas Verona in particolare vivono ore d'ansia per Andrea Gresele. Il difensore della Primavera gialloblù, classe 2002, sta lottando tra la vita e la morte dopo l'incredibile ... Tanti, come detto, i messaggi arrivati dal mondo del calcio, a cui si è aggiunta e la dedica social ... Terzino destro veloce e tecnico ha fatto tutta la trafila nelle Giovanili dell'Hellas in cui è ...