Uomini e Donne: Alfonso Barone fa delle importanti rivelazioni su Nicole Vinti (Di domenica 7 febbraio 2021) Nicole Vinti sta partecipando al trono over di Uomini e Donne e la sua presenza in trasmissione sta facendo molto discutere il web. Un ex partecipante, Alfonso Barone, ha fatto delle importanti dichiarazioni. Alfonso si era presentato nel programma nel 2018\2018, quando aveva deciso di frequentare Valentina Autiero e Barbara De Santi. Successivamente l’uomo smise L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 7 febbraio 2021)sta partecipando al trono over die la sua presenza in trasmissione sta facendo molto discutere il web. Un ex partecipante,, ha fattodichiarazioni.si era presentato nel programma nel 2018\2018, quando aveva deciso di frequentare Valentina Autiero e Barbara De Santi. Successivamente l’uomo smise L'articolo

lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - TizianaFerrario : Continua l'apertura alle donne di #PapaFrancesco raccontata anche nel mio libro Uomini.#SuorBecquart diventa la pri… - MonicaCirinna : Tanto per cambiare, degli uomini riportiamo le parole, delle donne il look. C'è qualche possibilità che questo masc… - PollicinoAndrea : RT @_SpaceJay___: Uno che definisce pure le liberali 'nazifemministe' e l'altro idiota che ha fatto le vignette contro le donne per difende… - unstveady : A maggior ragione non deve usarli un uomo, non importa quale sia il suo orientamento sessuale, non sono parole dire… -