AGI - Da un lato Matteo Salvini che si lascia scappare "non ho frequentazioni assidue con il Pd ma le avremo", dall'altro Davide Faraone che, proprio quanto alla 'conversione europeista' della Lega, esorta "gli schizzinosi dell'ultima ora a rispettare le parole del Presidente della Repubblica che ha chiesto al professor Draghi di rivolgersi a tutte le forze parlamentari, senza distinzione". La giornata politica, nella domenica di riflessione di Mario Draghi nel suo 'buen retiro' di Città della Pieve - presumibilmente operosa quanto le precedenti, alla vigilia del secondo giro di consultazioni - comincia a dipanarsi. Elementi di sostanza in più arriveranno, è facile prevederlo, dall'intervista tv programmata da Nicola Zingaretti nello studio tv di Lucia Annunziata. Intanto, il leader della Lega compie i suoi passi e assicura che "non faccio partire un ...

Ultime Notizie dalla rete : Pausa consultazioni Squadra tecnica o politica, il nodo di Draghi

La pausa del weekend servirà al premier incaricato per raccogliere le idee. Il suo obiettivo - si ...molte forze politiche che hanno incontrato l'incaricato durante il primo giro di consultazioni: ...

Governo, consultazioni di Draghi. Salvini: "Lega a disposizione" M5s: "Serve maggioranza politica"

Nuovo giro di consultazioni Dopo la pausa nelle consultazioni, Draghi incontrerà le parti sociali lunedì mattina. Il presidente del Consiglio incaricato vedrà di nuovo i partiti dal pomeriggio di ...

Pausa consultazioni. Salvini: "Non cerco vendette" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Pausa consultazioni. Salvini: "Non cerco vendette"

Il leader leghista si lascia sfuggire: "Non ho frequentazioni assidue con il Pd, ma le avremo". Faraone esorta "gli schizzinosi dell'ultima ora a rispettare le parole del Presidente della Repubblica" ...

Domenica di pausa per Mario Draghi a Città della Pieve

Il sindaco Fausto Risini: "Oggi diventeranno rossi e quindi sottoposti a restrizioni tra cui il divieto di spostamento al di fuori dei propri confini. Salvo comprovati motivi di lavoro che, nel caso d ...

