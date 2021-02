Milan-Crotone 0-0 | gol annullato a Calabria | LIVE

(Di domenica 7 febbraio 2021) E' iniziata, gara valida per la 21^ giornata di Serie A. Segui con noi la diretta testuale del match!0-0: golPianeta

DiMarzio : #MilanCrotone, le scelte ufficiali degli allenatori - 1933_gunz : RT @SkySport: Milan-Crotone LIVE con un forfait dell'ultimo minuto - cosmoalbacosmo : RT @lindsay_joker: #MilanCrotone Milan quanti rigori hai chiesto oggi? Su 20 match ve ne sono stati regalati 14. Forza @FcCrotoneOff #Cr… - luizhinonesta : @SimmYNaPoLi Domeniccca del giostra dei gol milan & crotone ciao nel Canada per la bella napolitanetta - SmorfiaDigitale : Milan-Crotone, formazioni ufficiali: Calhanoglu in panchina, gioca Meite -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Crotone

I rossoneri di Pioli puntano alla vetta e ospitano al Meazza i calabresi di Stroppa nella 21ª giornata di Serie A: dove vedereGiovanni Stroppa opera un cambio ancor prima della gara contro il: Reca ha accusato un problema prima della partitaDiretta Milan Crotone streaming video tv oggi 7 febbraio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, 21^ giornata.Prosegue la Serie A con gli incontri della ventunesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...