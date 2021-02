Malore fatale in bici | il mondo del calcio piange Luca Moro

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sport veneto in lutto per la scomparsa improvvisa di, nel primo pomeriggio di sabato 6 febbraio. L'ex calciatore, residente a Castelfranco Veneto, ha perso la vita a 48 anni per un...

Sport veneto in lutto per la scomparsa improvvisa di Luca Moro, nel primo pomeriggio di sabato 6 febbraio. L'ex calciatore, residente a Castelfranco Veneto, ha perso la vita a 48 anni per un malore improvviso durante un giro in bicicletta. Inutili i soccorsi, Moro ha perso la vita dopo il ricovero d'urgenza all'ospedale San Giacomo. Insegnante di educazione fisica presso l'istituto