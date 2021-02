LIVE Milan-Crotone 4-0, Serie A calcio in DIRETTA: i rossoneri, in un amen, calano il poker! Doppietta di Ibra e doppietta di Rebic (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? ANCORA Rebic: ALTRO GIRO E ALTRO GOL PER LUI! Nuovo assist di Calhanoglu, questa volta non dalla bandierina ma in movimento, e nuova battuta a rete del numero 12 che insacca superando un incolpevole Cordaz. 69? TRIS DEL Milan CON Rebic! STACCO VINCENTE DEL CROATO CHE TROVA IL MODO DI BATTERE IL SUO DIRETTO AVVERSARIO E CORDAZ INFILANDO IN PORTA. 67? Ibrahimovic ci prova da metà campo: non potendo servire nè Rebic nè Castillejo terminati in offside sulla ripartenza rossonera, il numero 11 ha provato il colpo impossibile, con la palla terminata altissima sopra la traversa della porta difesa da Cordaz. 66? Reazione del Crotone che si traduce in un corner dove però i colpitori ospiti non riescono a trovare ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? ANCORA: ALTRO GIRO E ALTRO GOL PER LUI! Nuovo assist di Calhanoglu, questa volta non dalla bandierina ma in movimento, e nuova battuta a rete del numero 12 che insacca superando un incolpevole Cordaz. 69? TRIS DELCON! STACCO VINCENTE DEL CROATO CHE TROVA IL MODO DI BATTERE IL SUO DIRETTO AVVERSARIO E CORDAZ INFILANDO IN PORTA. 67?himovic ci prova da metà campo: non potendo servire nènè Castillejo terminati in offside sulla ripartenza rossonera, il numero 11 ha provato il colpo impossibile, con la palla terminata altissima sopra la traversa della porta difesa da Cordaz. 66? Reazione delche si traduce in un corner dove però i colpitori ospiti non riescono a trovare ...

lequipe : Ronaldo porte la Juventus contre l'Inter : - zazoomblog : LIVE Milan-Crotone 4-0 Serie A calcio in DIRETTA: i rossoneri in un amen calano il poker! Doppietta di Ibra e doppi… - infoitsport : DIRETTA Serie A, Milan-Crotone: segui la partita LIVE - infoitsport : Milan – Crotone Streaming Gratis come e dove vedere diretta live - infoitsport : LIVE Milan-Crotone diretta risultato tempo reale: Meité propositivo -