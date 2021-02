Juventus, Toni: «Passo in avanti di Pirlo. Su Chiellini…» (Di domenica 7 febbraio 2021) Luca Toni esalta le qualità di Giorgio Chiellini: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante della Juventus sul capitano bianconero Luca Toni esalta le qualità di Giorgio Chiellini: ciclo di partite splendido per il numero 3 della Juventus e solidità difensiva ritrovata per la squadra di Andrea Pirlo. Ecco le parole di Toni dagli studi di “90° minuto” su Rai Sport. «Pirlo ha fatto un Passo in avanti. È stato molto importante il rientro di Chiellini, quando c’è lui giocano meglio anche gli altri difensori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Lucaesalta le qualità di Giorgio Chiellini: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante dellasul capitano bianconero Lucaesalta le qualità di Giorgio Chiellini: ciclo di partite splendido per il numero 3 dellae solidità difensiva ritrovata per la squadra di Andrea. Ecco le parole didagli studi di “90° minuto” su Rai Sport. «ha fatto unin. È stato molto importante il rientro di Chiellini, quando c’è lui giocano meglio anche gli altri difensori». Leggi su Calcionews24.com

Romanito_21 : RT @RaiSport: #Toni: '#Pirlo ha fatto un passo in avanti. E' stato molto importante il rientro di #Chiellini, quando c'è lui giocano meglio… - RaiSport : #Toni: '#Pirlo ha fatto un passo in avanti. E' stato molto importante il rientro di #Chiellini, quando c'è lui gioc… - ErmesV : @GuidoDefilippi @pisto_gol Ho visto la partita ed i toni trionfalistici su Juventus e Pirlo mi paiono veramente esagerati. Tu dici di no? - InterClubIndia : RT @NicoSchira: #Romulo: “#Conte mi voleva all’#Inter. #Pirlo in panchina può fare come #Zidane. Consiglio a #Pogba di tornare alla #Juvent… - Fabio64535537 : RT @NicoSchira: #Romulo: “#Conte mi voleva all’#Inter. #Pirlo in panchina può fare come #Zidane. Consiglio a #Pogba di tornare alla #Juvent… -