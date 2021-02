«C’è Posta per Te» | perché dopo 24 anni il pubblico resta fedele a Maria

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 febbraio 2021) Chi pensa che la chiave del successo sia nel bisogno di spezzare il cerimoniale per proporre a tutti i costi qualcosa di mai visto prima non ha probabilmente mai visto una puntata di C’è Posta per Te che, così come le tazze di giadeite e i copriletti di fiandra, continua a mietere consensi per aver avuto il coraggio di restare fedele a quello che è sempre stato assurgendo al ruolo di classico, di pezzo forte, di oggetto da collezione. Il programma, nato ventiquattro anni fa grazie all’intuizione di Maria De Filippi, attraversa i decenni senza cambiare di una virgola registrando ascolti come se fosse stato proposto ieri: la quinta puntata, andata in onda su Canale 5 il 6 febbraio, raggiunge 6.132.000 spettatori e il 29.2% di share polverizzando non solo la concorrenza, ma anche monopolizzando la discussione dei social.