‘C’è Posta per Te’ | Maria De Filippi esce dallo studio per convincere Davide e Giulia a riabbracciare la mamma ma…

E' stata la storia di Maria ieri sera a catalizzare l'attenzione del pubblico di C'è Posta per Te. 52 anni, mamma di 5 figli, la donna ha raccontato di aver interrotto i rapporti con 4 di loro quando questi ultimi hanno scoperto la relazione nata tra lei e un nuovo uomo, Gaspare, conosciuto dopo la fine del suo matrimonio. Maria ha raccontato, infatti, che il marito era particolarmente geloso e possessivo nei suoi confronti e questo, se in un primo momento era stato accettato dalla donna, l'ha portata poi ad allontanarsi man mano e, all'ennesima discussione accesa tra i due, l'uomo ha abbandonato la casa per diversi mesi. Proprio in quel frangente di tempo Maria si è cercata un lavoro e ha incontrato Gaspare. Quella relazione non è mai stata accettata da 4 dei suoi figli a tal punto che da allora si è ...

