Calabria, la denuncia del papà di un bimbo disabile: "Mio figlio ha bisogno di una cannula salvavita, ma per la Asl non c'è budget" (Di domenica 7 febbraio 2021) A cinque anni ha una tetraparesi spastica distonica. La famiglia ha presentato un esposto alla Procura di Locri per chiedere di individuare chi non ha messo a bilancio i fondi necessari per i malati gravi Leggi su repubblica (Di domenica 7 febbraio 2021) A cinque anni ha una tetraparesi spastica distonica. La famiglia ha presentato un esposto alla Procura di Locri per chiedere di individuare chi non ha messo a bilancio i fondi necessari per i malati gravi

StraNotizie : Calabria, la denuncia del papà di un bimbo disabile: 'Mio figlio ha bisogno di una cannula salvavita, ma per la Asl… - cronaca_news : Calabria, la denuncia del papà di un bimbo disabile: 'Mio figlio ha bisogno di una cannula salvavita, ma per la Asl… - reggiotv : Reggio Calabria. Nell'ambito di tre distinte attività implementate nelle ultime 48 ore, la Polizia locale di Reggio… - AnsaCalabria : Non ci sono fondi per presidi a bimbo malato, esposto padre. Bambino necessita cannula per respirare.Denuncia a Pro… - AnsaCalabria : Smaltimento illecito rifiuti,sequestrata discarica abusiva. Scoperta da Cc forestale nel Cosentino, una denuncia |… -