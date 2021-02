Bocciatura per troppe assenze durante l’epidemia coronavirus? Può essere illegittima (Di domenica 7 febbraio 2021) Una ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto con cui non veniva ammessa alla classe successiva a causa del rilevante numero di assenze. Il consiglio di classe, con riferimento all’alunna in questione dichiarava l’impossibilità di procedere allo scrutinio perché,avrebbe effettuato assenze per una quota superiore al 25% rispetto al monte ore annuale. Si pronuncia il TAR del Lazio accogliendo il ricorso con atto del 22/01/2021 N. 00900/2021 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 febbraio 2021) Una ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto con cui non veniva ammessa alla classe successiva a causa del rilevante numero di. Il consiglio di classe, con riferimento all’alunna in questione dichiarava l’impossibilità di procedere allo scrutinio perché,avrebbe effettuatoper una quota superiore al 25% rispetto al monte ore annuale. Si pronuncia il TAR del Lazio accogliendo il ricorso con atto del 22/01/2021 N. 00900/2021 L'articolo .

