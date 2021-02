Assemblea 5 stelle | interviene a sorpresa Conte | «Non entro nel governo» E sbarra la strada alla Lega

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’endorsementlinea governista è arrivato, tramite un’incursione nell’dei grillini la sera 7 febbraio, direttamente da Giuseppe. Introdotto dal reggente Vito Crimi, il presidente del Consiglio uscente ha esordito sostenendo che questo «non è il momento dell’auto-isolamento, non possiamo trascurare il bene del Paese». I vertici del Movimento stanno cercando di far assimilare da tutta la componente parlamentare la scelta di appoggiare ildi Mario Draghi, in un primo momento contrastato dallo stesso Vito Crimi.ha anche annunciato di «non voler entrare nell’esecutivo». Durante l’intervento, ha sottolineato anche la preoccupazione per «la presenza dellaal», aggiungendo però che «voltare le spalle» al presidente ...

'Non voglio andare al governo. Voglio che siate voi' a farlo. Giuseppe Conte interviene così, secondo quanto riferito da più fonti, all'congiunta dei parlamentari del Movimento 5. Introdotto dal capo politico Vito Crimi, il premier uscente in videocollegamento apre all'esecutivo di Mario Draghi : 'Non è il momento ...