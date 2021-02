Alda D’Eusanio | dopo le dichiarazioni diffamatorie a Laura Pausini | arriva la risposta della cantante

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 7 febbraio 2021) Come ormai tutti sapranno l’ultima espulsione dal Grande Fratello Vip è avvenuta ieri ai danni di, colpevole di aver fatto delle pesanti illazioni sulla vita privata diasserendo che venga picchiata dal compagno Paolo Carta. Avrebbe detto mentre nella casa veniva diffusa una canzoneQuesta c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte La Rete si dissocia Non si sa perchéabbia detto queste cose, se le abbia sentite da qualche parte, se siano pettegolezzi o ci sia verità, fatto sta che gli autori del programma hanno deciso per una espulsione immediata dissociandosi dalle sue affermazioni Mediaset fa ...