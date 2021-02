Vidal | gli esami al ginocchio evidenziano un trauma Corsa per esserci contro la Lazio

(Di sabato 6 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Sky, glisi è sottoposto in mattinata Arturohanno evidenziato uncontusivo alsinistro. Il centrocampista dell’Inter era stato costretto a uscire dal campo all’intervallo, sostituito da Gagliardini, nella partita vinta ieri sera per 2-0 dai nerazzurri a Firenze e proverà a recuperare in vista della sfida alladi domenica, essendo squalificato per il ritorno della semifinale di Coppa Italia di martedì. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

