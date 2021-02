Ristoranti aperti anche di sera in zona gialla? La risposta del CTS (Di sabato 6 febbraio 2021) Come saprete, quasi tutta Italia dall’8 febbraio 2021 sarà in zona gialla. Ci sono solo poche regioni che restano ancora in arancione. E la sensazione che si vada verso un miglioramento, porta anche gli italiani a pensare che ci potrebbero essere delle importanti novità nei prossimi giorni. Da ore circolano in rete voci secondo le quali il Governo starebbe pensando alla possibilità di far aprire i Ristoranti anche di sera nelle zone gialle e di dare la possibilità di aprire a pranzo nelle zone arancioni. Queste però al momento sono solo voci o forse richieste da parte dei ristoratori che continuano a sostenere che con i guadagni delle aperture mattutine non riescono ad andare avanti. Il CTS quindi ha voluto specificare in una nota che al momento, non c’è nessuna possibilità che i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 febbraio 2021) Come saprete, quasi tutta Italia dall’8 febbraio 2021 sarà in. Ci sono solo poche regioni che restano ancora in arancione. E la sensazione che si vada verso un miglioramento, portagli italiani a pensare che ci potrebbero essere delle importanti novità nei prossimi giorni. Da ore circolano in rete voci secondo le quali il Governo starebbe pensando alla possibilità di far aprire idinelle zone gialle e di dare la possibilità di aprire a pranzo nelle zone arancioni. Queste però al momento sono solo voci o forse richieste da parte dei ristoratori che continuano a sostenere che con i guadagni delle aperture mattutine non riescono ad andare avanti. Il CTS quindi ha voluto specificare in una nota che al momento, non c’è nessuna possibilità che i ...

