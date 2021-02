Pagelle Genoa Napoli | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

calciomercatoit : ??Le PAGELLE del primo tempo di #GenoaNapoli via @MarcoGiordano6: ??Pandev ??Maksimovic ??Demme ??Perin - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Napoli, il primo tempo della sfida del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa-Napoli, il primo tempo della sfida del Ferraris (live) - MondoPrimavera : ??Ottima prova per i rossoblu che si aggiudicano l'ottavo di finale contro il #Parma?? - infoitsport : Crotone - Genoa, le pagelle di CM: Destro è tornato bomber, Zajc da spettacolo, Magallan disastroso -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Genoa

Non riesce a trovare la quadra, dal primo pari amaro con, con squadre che giocano in questo modo. Ma ormai son passate quasi tre settimane e c'è il rischio di un - 12 in classifica......00 Atalanta " Torino (- tabellino) Sassuolo " Spezia (- tabellino) 18:00 Juventus " Roma (- tabellino) 20:45" Napoli (- tabellino) Domenica 7 febbraio 12.30 ...Ingresso in campo per la terna arbitrale e quindi le due squadre, prima gli ospiti quindi i rossoblu Genoa e Napoli hanno effettuato il riscaldamento in campo; la gara sarà arbitrata ...Juve-Roma, le pagelle di CM: Ronaldo non si ferma più, Chiellini un gigante. Mayoral stritolato, bene Spinazzola del 06/02/2021 alle 20:00 La Juve vince ancora e non subisce gol, costringendo la Roma ...