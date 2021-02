Milan, Pioli: “Siamo a metà salita, vogliamo battere il Crotone e tornare in testa” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. “Era da tanto che non avevamo una settimana intera per preparare una partita. E’ strano, perché giocare ogni tre giorni è diverso. Dal punto di vista fisico abbiamo recuperato. vogliamo migliorare le condizioni dei singoli. In settimana alcuni giocatori hanno rifiatato mentre altri hanno aumentato l’intensità degli allenamenti. Ciò che conta però è solo e soltanto il match contro il Crotone. vogliamo conquistare i tre punti e provare ad alzare il nostro livello – ha spiegato Pioli – Tutte le squadre sono motivate perché gli obiettivi iniziano ad avvicinarsi. Siamo solamente a ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Il tecnico delStefanoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. “Era da tanto che non avevamo una settimana intera per preparare una partita. E’ strano, perché giocare ogni tre giorni è diverso. Dal punto di vista fisico abbiamo recuperato.migliorare le condizioni dei singoli. In settimana alcuni giocatori hanno rifiatato mentre altri hanno aumentato l’intensità degli allenamenti. Ciò che conta però è solo e soltanto il match contro ilconquistare i tre punti e provare ad alzare il nostro livello – ha spiegato– Tutte le squadre sono motivate perché gli obiettivi iniziano ad avvicinarsi.solamente a ...

