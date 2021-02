Grande Fratello Vip, Laura Pausini e Paolo Carta denunciano Alda D’Eusanio (Di sabato 6 febbraio 2021) La cantante e il suo compagno in un comunicato congiunto: "Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia" Leggi su comingsoon (Di sabato 6 febbraio 2021) La cantante e il suo compagno in un comunicato congiunto: "Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia"

