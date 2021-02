Giallo di Bolzano | colpo di scena | trovato il corpo della mamma di Benno

(Di sabato 6 febbraio 2021) Valentina Dardari Il cadaveremadre diNeumair è stato ripescato nel fiume Adige. Proseguono le ricerche per trovare anche ildel marito È arrivata la tragica conferma: ilrinelle acque gelide del fiume Adige è quello di Laura Perselli, la madre diNeumair, il ragazzo rinchiuso in carcere perché accusato del duplice omicidio e dell’occultamento di cadavere dei suoi genitori. Ilsenza vita di Laura Perselli è stato ripescato dalle acque del fiume Adige nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 febbraio, all’altezza di San Floriano traed Egna. A poca distanza dal ponte di Magré.nodo 1920887 Ildi Laura Perselli riquesta mattina Una volta ...

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Bolzano

...con molti ristoranti che registrano il tutto esaurito per il primo fine settimana indel ... Con l'eccezione dei pubblici esercizi in Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di...Notizia confermata da fonti vicine alla famiglia. Svolta neldi. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato il corpo di Laura Perselli, la bolzanina scomparsa il 4 gennaio, ripescato dall'Adige tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud del ...La diminuzione dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni è più lieve di quella osservata le precedenti settimane: 273,01 per 100.000 ...E' di Laura Perselli, la donna di Bolzano scomparsa il 4 gennaio con il marito Peter Neumair, il corpo ripescato dal fiume Adige. Il cadavere si trovava ...