Etoile de Bessèges 2021: Filippo Ganna è un treno! Spettacolare successo di tappa per l’azzurro (Di sabato 6 febbraio 2021) Un’azione simile a quella vista a Camigliatello Silano nell’ultimo Giro d’Italia. Un altro capolavoro, da vero e proprio fenomeno. Filippo Ganna inizia il 2021 da come aveva finito la scorsa stagione: vincendo da campione. Il piemontese, campione del mondo a cronometro, si prende un altro successo in linea imponendosi con un colpaccio strepitoso in fuga nella quarta tappa (Rousson-Saint-Siffret di 152 chilometri) dell’Etoile de Bessèges. La giornata era iniziata con una fuga che vedeva, oltre all’azzurro della INEOS Grenadiers, anche Alexys Brunel (Groupama FDJ), Anthony Perez (Cofidis), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) e Ludovic Robeet (Bingoal WB). Il gruppo non ha lasciato troppo margine agli attaccanti, rimasti sempre nell’ordine dei 2? di vantaggio. ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Un’azione simile a quella vista a Camigliatello Silano nell’ultimo Giro d’Italia. Un altro capolavoro, da vero e proprio fenomeno.inizia ilda come aveva finito la scorsa stagione: vincendo da campione. Il piemontese, campione del mondo a cronometro, si prende un altroin linea imponendosi con un colpaccio strepitoso in fuga nella quarta(Rousson-Saint-Siffret di 152 chilometri) dell’de. La giornata era iniziata con una fuga che vedeva, oltre aldella INEOS Grenadiers, anche Alexys Brunel (Groupama FDJ), Anthony Perez (Cofidis), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) e Ludovic Robeet (Bingoal WB). Il gruppo non ha lasciato troppo margine agli attaccanti, rimasti sempre nell’ordine dei 2? di vantaggio. ...

E Vincenzo Nibali sta facendo proprio così: il 36enne siciliano della Trek - Segafredo è stato tra i più attivi venerdì nella terza frazione dell'Etoile de Besseges, la più dura della breve corsa a ...

All'Etoile de Besseges, terza tappa al belga Tim Wellens, grazie a un assolo finale che gli vale anche il primato in classifica. Giornata scoppiettante, con Nibali, Bernal, Bettiol, Van Avermaet e lo ...

