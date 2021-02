"Draghi apostolo delle élites?". La miglior risposta possibile a Di Battista: "Non sa quel che dice" (Di sabato 6 febbraio 2021) La politica è morta, la democrazia è ormai una finta recita, ma io mi sento come un naufrago che fino a pochi giorni fa attendeva la morte per disidratazione, e poi, all'improvviso vede la terra. E come me penso si sentano milioni di italiani che non sbagliano i congiuntivi, che lavorano e che creano ricchezza per il Paese. Non sono banchieri, non sono turbo liberisti che affidano tutto alla mano invisibile del mercato e non hanno sensibilità nei confronti di chi resta indietro, a volte per malattie, a volte per eventi familiari, a volte perché la vita è difficile, e a volte perché attendono passivamente il sussidio di Stato. È contro questi ultimi e la politica che li ha pettinati in questi anni che l'altro popolo si schiera. Le democrazie rappresentative non sono vere democrazie. Nella storia i migliori, le élite, coloro che avevano qualità specifiche, costituivano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) La politica è morta, la democrazia è ormai una finta recita, ma io mi sento come un naufrago che fino a pochi giorni fa attendeva la morte per disidratazione, e poi, all'improvviso vede la terra. E come me penso si sentano milioni di italiani che non sbagliano i congiuntivi, che lavorano e che creano ricchezza per il Paese. Non sono banchieri, non sono turbo liberisti che affidano tutto alla mano invisibile del mercato e non hanno sensibilità nei confronti di chi resta indietro, a volte per malattie, a volte per eventi familiari, a volte perché la vita è difficile, e a volte perché attendono passivamente il sussidio di Stato. È contro questi ultimi e la politica che li ha pettinati in questi anni che l'altro popolo si schiera. Le democrazie rappresentative non sono vere democrazie. Nella storia ii, le élite, coloro che avevano qualità specifiche, costituivano ...

