Brocchi: “Non esiste un caso D’Errico, dobbiamo lavorare (Di sabato 6 febbraio 2021) il Monza ha pareggiato 1-1 con l’Empoli, ma pare che in casa brianzola non stia andando tutto come deve. E’ l’esempio la lite D’Errico-Brocchi Monza-Empoli: 1-1 L’esclusione di D’Errico ha creato malumori tra i tifosi: come ha reagito il giocatore? “So che la situazione di D’Errico può creare malumore, ma so anche che i tifosi ci chiedono una cosa in particolare: di impegnarsi sia in allenamento che in partita. Penso che D’Errico nell’ultimo mese e messo abbia fatto fatica a rialzare il suo livello di allenamenti e di preparazione alle partite, probabilmente perché più di tutti sta soffrendo ciò che di bello sta succedendo a Monza e cioè il continuo miglioramento della squadra. Ci tengo a precisare una cosa: voglio un bene dell’anima a Ciccio, sono stato io a promuoverlo capitano. Non voglio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) il Monza ha pareggiato 1-1 con l’Empoli, ma pare che in casa brianzola non stia andando tutto come deve. E’ l’esempio la liteMonza-Empoli: 1-1 L’esclusione diha creato malumori tra i tifosi: come ha reagito il giocatore? “So che la situazione dipuò creare malumore, ma so anche che i tifosi ci chiedono una cosa in particolare: di impegnarsi sia in allenamento che in partita. Penso chenell’ultimo mese e messo abbia fatto fatica a rialzare il suo livello di allenamenti e di preparazione alle partite, probabilmente perché più di tutti sta soffrendo ciò che di bello sta succedendo a Monza e cioè il continuo miglioramento della squadra. Ci tengo a precisare una cosa: voglio un bene dell’anima a Ciccio, sono stato io a promuoverlo capitano. Non voglio ...

MoliPietro : Brocchi: “Non esiste un caso D’Errico, dobbiamo lavorare - maddoxx55 : #SerieB #MonzaEmpoli l'Empoli bella squadra , Brocchi con i giocatori che ha dovrebbe dominare il campionato, ma le… - somethingleft : Per almeno una ventina di minuti Dionisi ha fornito una lezione gratis a Brocchi su come si gioca con il 4132. Poi… - GerardoDeIoanni : #MonzaEmpoli: bella sfida. Non si affrontano solo due squadre ma due modi di vedere il calcio. Per ora prevale quel… - machetuvoi : @cellini_luca D’accordissimo su tutto anche se al mi babbo ho detto che anche esseryc stava giocando benino!Dico so… -

Ultime Notizie dalla rete : Brocchi Non Un super Monza non basta: contro l'Empoli finisce 1 - 1

Non senza rimpianti, però, per un Cristian Brocchi che può rimproverare ben poco alla sua squadra capace di confezionare una prestazione tra le migliori della stagione sotto gli occhi di Fabio ...

Pareggio tra Monza ed Empoli, i biancorossi fermati due volte anche dal palo

Il risultato, nonostante il tentativo di forcing finale del Monza e i quattro minuti di recupero, non si sblocca. Il segno finale in schedina è X . Per gli uomini di Brocchi, che ha inserito anche D'...

Brocchi: "Non esiste un caso D'Errico, dobbiamo lavorare - Periodico Daily - Notizie Brocchi: “Non esiste un caso D’Errico, dobbiamo lavorare

“So che la situazione di D’Errico può creare malumore, ma so anche che i tifosi ci chiedono una cosa in particolare: di impegnarsi sia in allenamento che in partita. Penso che D’Errico nell’ultimo mes ...

Monza, Balotelli: "“Martedì ci sarò contro il Vicenza"

“Martedì ci sarò per Vicenza – Monza”. Intercettato dai colleghi di Monza-news all’uscita dell’UPower Stadium da Monza-News, Mario Balotelli ha confermato quanto dichiarato da mister Brocchi nei ...

senza rimpianti, però, per un Cristianche può rimproverare ben poco alla sua squadra capace di confezionare una prestazione tra le migliori della stagione sotto gli occhi di Fabio ...Il risultato, nonostante il tentativo di forcing finale del Monza e i quattro minuti di recupero,si sblocca. Il segno finale in schedina è X . Per gli uomini di, che ha inserito anche D'...“So che la situazione di D’Errico può creare malumore, ma so anche che i tifosi ci chiedono una cosa in particolare: di impegnarsi sia in allenamento che in partita. Penso che D’Errico nell’ultimo mes ...“Martedì ci sarò per Vicenza – Monza”. Intercettato dai colleghi di Monza-news all’uscita dell’UPower Stadium da Monza-News, Mario Balotelli ha confermato quanto dichiarato da mister Brocchi nei ...