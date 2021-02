Anticorpi monoclonali, ecco come potrebbero essere pagati (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il decreto firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che autorizza la distribuzione in via straordinaria degli Anticorpi monoclonali anti-Covid, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa e del parere del Consiglio superiore di sanità, si apre un quesito: come verranno finanziati i trattamenti? Secondo quanto apprende l’Adnkronos Salute da fonti ministeriali, “i fondi arriverebbero da decreto Agosto e legge di Bilancio”. Sarebbero dunque i fondi messi in campo “per tutti i monoclonali”, compresi quelli per la sperimentazione del monoclonale made in Italy (su cui lavorano Rino Rappuoli e Toscana Life Sciences), e ammontano complessivamente a 80 milioni di euro per il 2020 e a 300 milioni per il 2021. Oltre a queste risorse, è previsto che si possa attingere anche dal fondo ... Leggi su udine20 (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il decreto firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che autorizza la distribuzione in via straordinaria deglianti-Covid, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa e del parere del Consiglio superiore di sanità, si apre un quesito:verranno finanziati i trattamenti? Secondo quanto apprende l’Adnkronos Salute da fonti ministeriali, “i fondi arriverebbero da decreto Agosto e legge di Bilancio”. Sarebbero dunque i fondi messi in campo “per tutti i”, compresi quelli per la sperimentazione del monoclonale made in Italy (su cui lavorano Rino Rappuoli e Toscana Life Sciences), e ammontano complessivamente a 80 milioni di euro per il 2020 e a 300 milioni per il 2021. Oltre a queste risorse, è previsto che si possa attingere anche dal fondo ...

