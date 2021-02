Teano | il sindaco anticipa De Luca | scuole chiuse fino al 20 Chiuse piazza e fiera settimanale

(Di venerdì 5 febbraio 2021) In crescita i contagi da Covid-19 in Campania. In provincia di Caserta, a, ilha già disposto un lockdown parziale per frenare la crescita della curva epidemiologica. Dino D’Andreacosì il governatore Vincenzo Dee chiude leal 20 febbraio. Stop anche a bar e alcol., arriva un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

. Troppi contagi e assembramenti in strada: scuola chiusa a. Lo ha deciso con una propria ordinanza ilDino D'Andrea . Il primo cittadino ha disposto la chiusura di tutte le scuole dall'8 al 20 febbraio per motivi di sicurezza e per procedere ...19:30:44 IldiDino D'Andrea ha disposto rigide restrizioni per prevenire la diffusione del contagio di Coronavirus. Con apposita ordinanza, il primo cittadino ha introdotto misure sulla scuola e ...Firmata un’ordinanza con nuove misure restrittive: sospeso anche il mercato settimanale e chiusa la piazzetta Sperandeo Il picco di ...Teano – In un mese l’autorità sanitaria ha registrato 156 nuovi casi di contagio da Covid19, più di 5 al giorno. Un dato che preoccupato tantissimi la comunità e le istituzioni. L’amministrazione comu ...