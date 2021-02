Striscia la Notizia: il Tapiro a Conte e Casalino (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella puntata di “Striscia la Notizia” del 4 Febbraio 2021, Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro d’Oro al Premier dimissionario Conte e al suo portavoce Casalino “Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con un Tapiro mi rinfranca. In tutto questo tempo mi sono chiesto – Come mai non mi arriva?– Con queste parole, il Premier dimissionario Giuseppe Conte ha accolto di buon grado, ieri sera durante la consueta puntata di “Striscia la Notizia”, il Tapiro d’oro recapitatogli da Valerio Staffelli, inviato storico della trasmissione di Antonio Ricci, che ha consegnato l’ormai iconico riconoscimento satirico anche a Rocco Casalino, portavoce dell’ormai ex inquilino di Palazzo ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella puntata di “la” del 4 Febbraio 2021, Valerio Staffelli ha consegnato und’Oro al Premier dimissionarioe al suo portavoce“Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con unmi rinfranca. In tutto questo tempo mi sono chiesto – Come mai non mi arriva?– Con queste parole, il Premier dimissionario Giuseppeha accolto di buon grado, ieri sera durante la consueta puntata di “la”, ild’oro recapitatogli da Valerio Staffelli, inviato storico della trasmissione di Antonio Ricci, che ha consegnato l’ormai iconico riconoscimento satirico anche a Rocco, portavoce dell’ormai ex inquilino di Palazzo ...

