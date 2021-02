QuellaVoltaCheDraghi | su Twitter impazzano le ‘gesta’ di Super Mario

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è che dice che “moltiplicò i pani e i pesci”, chi giura di averlo visto “battere i dinosauri al fianco di Al Bano” e addirittura riuscire a “far pagare il conto al genovese della comitiva”. Suimpazza l’hasthtag, e le imprese eroiche del premier incaricato diventano gesta virali che balzano in trend topic, stemperano la tensione e strappano più di un sorriso, qualche volta una risata a scena aperta. Si comincia col virus, che col nostro eroe non ha scampo: “uscì senza mascherina e il virus per rispetto ne mise due”, scrive un utente. La figura mitologica di Draghi ha voce in capitolo anche su cose più ‘alte’: “venne convocato da Dio per partecipare alla Creazione”, scrive qualcuno, o che “scrisse una lettera ai Corinzi, e i Corinzi risposero”, ...