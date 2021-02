Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake: il titolo è stato rimandato a data da destinarsi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake è stato rimandato a data da destinarsi. La notizia è stata comunicata direttamente da Ubisoft Nuovi incredibili sviluppi per Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake, il titolo è stato posticipato a data da destinarsi. Insomma, gli imprevisti e la turbolenta vicenda di questo gioco sembra destinata a continuare ancora e anche stavolta a dare la notizia è proprio il team di sviluppo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Prince of Persia le Sabbie ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 5 febbraio 2021)ofledelda. La notizia è stata comunicata direttamente da Ubisoft Nuovi incredibili sviluppi perofledel, ilposticipato ada. Insomma, gli imprevisti e la turbolenta vicenda di questo gioco sembra destinata a continuare ancora e anche stavolta a dare la notizia è proprio il team di sviluppo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.ofle...

