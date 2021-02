Prada Cup, Luna Rossa e le vele “potenti e panciute”. Il tessuto speciale dei nuovi fiocchi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luna Rossa si sta preparando con grande scrupolo all’attesissima Finale di Prada Cup che scatterà sabato 13 febbraio. L’imbarcazione italiana, reduce dalla netta vittoria per 4-0 contro American Magic, ha nel mirino la battaglia campale contro Ineos Uk: servono sette vittorie contro Ben Ainslie e compagni per poter alzare al cielo il trofeo e, soprattutto, garantirsi la possibilità di affrontare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. James Spithill, Francesco Bruni e compagni sono usciti in acqua negli ultimi giorni per alcune sessioni di allenamento. Il nostro Stefano Vegliani ha notato la novità delle particolari vele montate dalla flotta sponsorizzata da Prada e Pirelli. Il tessuto dei fiocchi era particolare, sono delle nuove creazioni di North ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021)si sta preparando con grande scrupolo all’attesissima Finale diCup che scatterà sabato 13 febbraio. L’imbarcazione italiana, reduce dalla netta vittoria per 4-0 contro American Magic, ha nel mirino la battaglia campale contro Ineos Uk: servono sette vittorie contro Ben Ainslie e compagni per poter alzare al cielo il trofeo e, soprattutto, garantirsi la possibilità di affrontare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. James Spithill, Francesco Bruni e compagni sono usciti in acqua negli ultimi giorni per alcune sessioni di allenamento. Il nostro Stefano Vegliani ha notato la novità delle particolarimontate dalla flotta sponsorizzata dae Pirelli. Ildeiera particolare, sono delle nuove creazioni di North ...

