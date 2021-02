Pellezzano | positivo il sindaco Francesco Morra

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È in quarantena dallo scorso 28 gennaio ildiche ha contratto il virus da alcuni contatti avuti nell’ambito di attività istituzionali con persone che sono risultate positive al Covid-19. Attraverso il suo profilo Facebook, è lo stesso primo cittadino a far sapere che le sue condizioni cliniche non sono delle migliori ma che sta seguendo una terapia che ha già dato i primi frutti. La positività delha reso necessaria la sanificazione del Comune. Il centro situato nella valle dell’Irno continua a registrare anche altri contagi. Ieri c’erano stati 11 nuovi casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.