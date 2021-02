Majo | “A Palermo mi sentivo a casa | firmavo in bianco Squalifica? Che dolore | vi racconto”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) "Ami, tutti riconoscevano il mio valore". Parola di Valerio. L'ex centrocampista del, intervenuto ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', è tornato a parlare dei suoi anni nel capoluogo siciliano, raccontando aneddoti e ricordi legati alla sua avventura con lacca rosanero.Di seguito, le sue dichiarazioni."Nel 1986 mi beccai tre anni disolo perché ero il capitano del. I giudici scrissero che non potevo essere all’oscuro che alcuni miei compagni avevano tentato di combinare il pareggio con la Triestina, qualche settimana prima. Ma lo sapevano tutti che a ideare la combine erano stati Cecilli e Ronco. Tutti i miei compagni si presero un mese per omessa denuncia, io con Cecilli, Ronco e Guerini ...

Fui squalificato per tre anni solo perché ero capitano del Palermo - afferma - . Tutti sanno in realtà che la presunta combine del match contro la Triestina fu ideata da Cecilli e Ronco - anche ...