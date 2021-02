Il debutto in società di 14 cuccioli di panda gigante (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 12 febbraio si festeggia il capodanno lunare cinese, conosciuto anche come la festa di primavera: una ricorrenza molto sentita in tutto l’Oriente, celebrata con trasporto non solo dalla popolazione, ma anche da enti, brand, aziende e società civile. Il capodanno – che simbolicamente sancisce la fine del periodo invernale e l’inizio di una nuova stagione, anche spirituale – cade il quindicesimo giorno del primo mese lunare e i festeggiamenti culminano con la cosiddetta festa delle lanterne. Una grande occasione mediatica, dicevamo, cavalcata per iniziative di vario genere: al centro di ricerca di Chengdu per l’allevamento e la salvaguardia dei panda giganti, ad esempio, ha fornito il pretesto ideale per la presentazione alla stampa di 14 cuccioli di panda, di cui potete vedere un po’ di scatti nella nostra gallery. ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 12 febbraio si festeggia il capodanno lunare cinese, conosciuto anche come la festa di primavera: una ricorrenza molto sentita in tutto l’Oriente, celebrata con trasporto non solo dalla popolazione, ma anche da enti, brand, aziende ecivile. Il capodanno – che simbolicamente sancisce la fine del periodo invernale e l’inizio di una nuova stagione, anche spirituale – cade il quindicesimo giorno del primo mese lunare e i festeggiamenti culminano con la cosiddetta festa delle lanterne. Una grande occasione mediatica, dicevamo, cavalcata per iniziative di vario genere: al centro di ricerca di Chengdu per l’allevamento e la salvaguardia deigiganti, ad esempio, ha fornito il pretesto ideale per la presentazione alla stampa di 14di, di cui potete vedere un po’ di scatti nella nostra gallery. ...

