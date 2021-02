“Draghi scelto da Renzi? Un altro dei deliri del Saudita, ora si dimetta per i suoi conflitti d’interesse”: Nadia Urbinati a TPI (Di venerdì 5 febbraio 2021) Professoressa, perché per Renzi Conte era un avversario politico e Draghi non lo è? “Conte è un politico, non è un tecnico. Perché anche se è un tecnico, un avvocato, è stato portato in Parlamento dal Movimenti Cinque Stelle. Non è stato chiamato dal Presidente della Repubblica come Draghi, che è transitorio. Conte è diventato ormai un punto di riferimento politico, che andrà al di là della sua esperienza politica. E siccome ha un appeal molto superiore a quello che ha Renzi, evidentemente fa ombra a Renzi e lui non lo digerisce. Nel paragone competitivo per i numeri dei sondaggi sottolinea che a tutt’oggi non c’è partita tra i due”. Conte era fastidioso per Renzi perché occupava, o occupa, quel centro che il senatore fiorentino aveva in mente per Italia Viva?“Perché non è un tecnico! ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Professoressa, perché perConte era un avversario politico enon lo è? “Conte è un politico, non è un tecnico. Perché anche se è un tecnico, un avvocato, è stato portato in Parlamento dal Movimenti Cinque Stelle. Non è stato chiamato dal Presidente della Repubblica come, che è transitorio. Conte è diventato ormai un punto di riferimento politico, che andrà al di là della sua esperienza politica. E siccome ha un appeal molto superiore a quello che ha, evidentemente fa ombra ae lui non lo digerisce. Nel paragone competitivo per i numeri dei sondaggi sottolinea che a tutt’oggi non c’è partita tra i due”. Conte era fastidioso perperché occupava, o occupa, quel centro che il senatore fiorentino aveva in mente per Italia Viva?“Perché non è un tecnico! ...

