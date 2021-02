Coronavirus: Ue, task force per migliorare produzione vaccini (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bruxelles, 5 feb. (Adnkronos Salute) - La supply chain, la filiera di approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati, nella produzione su scala industriale dei vaccini anti-Covid è "particolarmente importante e la stiamo tenendo attentamente d'occhio, per assicurare la produzione dei vaccini in Europa. Per questo la presidente Ursula von der Leyen ha chiesto al commissario Thierry Breton di presiedere una task force che lavori sulle strozzature" che potrebbero ostacolare la manifattura dei vaccini. Lo dice il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La task force si occuperà anche di organizzare "il lavoro preparatorio con i produttori per aggiustare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bruxelles, 5 feb. (Adnkronos Salute) - La supply chain, la filiera di approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati, nellasu scala industriale deianti-Covid è "particolarmente importante e la stiamo tenendo attentamente d'occhio, per assicurare ladeiin Europa. Per questo la presidente Ursula von der Leyen ha chiesto al commissario Thierry Breton di presiedere unache lavori sulle strozzature" che potrebbero ostacolare la manifattura dei. Lo dice il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Lasi occuperà anche di organizzare "il lavoro preparatorio con i produttori per aggiustare i ...

Agenzia_Ansa : Gli esperti dell'Oms in Cina per indagare sull'origine del coronavirus hanno visitato il mercato di Wuhan, dove si… - Giornaleditalia : Coronavirus: Ue, task force per migliorare produzione vaccini - larefola : Bollettino odierno task force regionale coronavirus: 1 positivo residente nel Comune di Pietragalla in isolamento a… - regbasilicata : REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 04 febbraio… - DanesiSimonetta : RT @euronewsit: Gli esperti dell'Oms entrano nel 'controverso' laboratorio di #Wuhan. La task force, che sta indagando sulle origini del #c… -