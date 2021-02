Bolzano, verrà abbassato il livello dell’Adige per ritrovare i corpi dei coniugi scomparsi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’ambito dell’inchiesta sui coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, per la cui scomparsa è indagato il figlio Benno, la società idroelettrica Alperia ha comunicato che provvederà ad abbassare il livello del fiume Adige per favorire le ricerche dei corpi dei due. Il livello del fiume Adige sarà abbassato con un intervento della società idroelettrica Alperia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nell’ambito dell’inchiesta suiPeter Neumair e Laura Perselli, per la cui scomparsa è indagato il figlio Benno, la società idroelettrica Alperia ha comunicato che provvederà ad abbassare ildel fiume Adige per favorire le ricerche deidei due. Ildel fiume Adige saràcon un intervento della società idroelettrica Alperia L'articolo proviene da Leggilo.org.

