Allen v Farrow | il trailer della docuserie HBO sulle accuse di molestie rivolte al regista

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 febbraio 2021) A febbraio debutterà su HBOv.e ilanticipa qualche dettaglio del progetto che indagheràdialv.è la nuovain arrivo a febbraio su HBO di cui è stato condiviso il. Nel video pubblicato online si anticipa qualche dettaglio riguardante il progetto in cui si racconterà la lotta legale avvenuta tra i due ex coniugi e ledi abuse ecompiute dalla figlia Dylan contro il. Il 21 febbraio andrà in onda il primo dei quattro episodi che compongono laV. Arrow, realizzata da Kirby ...