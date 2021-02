Tre soluzioni logistiche per evitare il «tavolino» di Giuseppe Conte (e gli errori di comunicazione) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Facendo una battuta, vista la fede calcistica romanista del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si potrebbe dire che quest’anno si è assuefatto alle sconfitte a tavolino. Di certo, la scena a cui si è assistito oggi, 4 febbraio – subito dopo l’incontro istituzionale con il premier incaricato Mario Draghi – non è di certo delle più riuscite dal punto di vista della comunicazione istituzionale, delle regole della regia e della più lineare semplicità logistica. Giuseppe Conte al tavolino offre l’immagine dell’Italia dei banchetti, di quella dell’organizzazione dell’ultimo momento, dell’approssimazione e dell’improvvisazione. Non propriamente il biglietto d’addio, anzi d’arriverderci (visto soprattutto il tono delle dichiarazioni dell’ultimo bis-presidente del ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Facendo una battuta, vista la fede calcistica romanista del presidente del Consiglio, si potrebbe dire che quest’anno si è assuefatto alle sconfitte a. Di certo, la scena a cui si è assistito oggi, 4 febbraio – subito dopo l’incontro istituzionale con il premier incaricato Mario Draghi – non è di certo delle più riuscite dal punto di vista dellaistituzionale, delle regole della regia e della più lineare semplicità logistica.aloffre l’immagine dell’Italia dei banchetti, di quella dell’organizzazione dell’ultimo momento, dell’approssimazione e dell’improvvisazione. Non propriamente il biglietto d’addio, anzi d’arriverderci (visto soprattutto il tono delle dichiarazioni dell’ultimo bis-presidente del ...

