Scienza, tecnologia e diritti civili nell'alta moda a Parigi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Può essere solo un caso? Non può esserlo: non è credibile che Virgil Abloh il designer della collezione uomo presentata a Parigi lo scorso 21 gennaio abbia potuto prevedere quel che sarebbe successo il giorno prima durante la cerimonia di insediamento del presidente Joseph R. Biden. Il successo planetario della poesia recitata dalla 22enne afroamericana Amanda Gorman non può aver influenzato la costruzione di un video monstre come quello messo on line da Abloh per presentare la sua nuova collezione. Eppure il sentiment della Gorman e di Abloh corrono paralleli. Nel video lungo 15 minuti appaiono oltre a modelli, danzatori e pattinatori, Saul Williams e Yasiin Bey (Mos Def) due rapper afroamericani che scandiscono con il loro canto martellato una colonna sonora dove spiccano le parole del poeta, attivista e trans londinese Kai-Isaiah Jamal presente pure lui tra gli ...

