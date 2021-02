Maurizio De Giovanni “Ringrazio Lino Guanciale e Serena Rossi per Ricciardi e Mina Settembre” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Maurizio De Giovanni "Lino Guanciale e Serena Rossi hanno fatto un ottimo lavoro con Ricciardi e Mina Settembre" ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 4 febbraio 2021)Dehanno fatto un ottimo lavoro con" ...

marta_tozzii : RT @AlbertoFuschi: Maurizio De Giovanni si complimenta con Lino Guanciale “Inizialmente non ero convinto per i ruoli interpretati precedent… - clarafois : 5 of 5 stars to Il purgatorio dell'angelo by Maurizio de Giovanni - Kekka________ : RT @AlbertoFuschi: Maurizio De Giovanni si complimenta con Lino Guanciale “Inizialmente non ero convinto per i ruoli interpretati precedent… - AuroraFrollo : RT @AlbertoFuschi: Maurizio De Giovanni si complimenta con Lino Guanciale “Inizialmente non ero convinto per i ruoli interpretati precedent… - Libroinborsa : Un momento ritagliato nella frenesia. ?? Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone @maurizio_de_giovanni per… -